‘Hoefdraad sluisde US$ 272,9 miljoen met hulp van SPSB directeur weg’

Tijdens de persconferentie van de Raad van Ministeries (RvM) in Suriname, kwam naar voren dat ex-minister Gillmore Hoefdraad van financiën op 10 juli aan de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) de opdracht heeft gegeven om een groot bedrag van US$ 272,9 miljoen over te maken naar de rekening van een woningbouwfonds.

Dit bedrag zou volgens president Santokhi dan niet ter beschikking zijn van de nieuwe regering. “Hierdoor dacht men dat de salarissen over juli niet zou worden betaald. De SPSB heeft de brief ontvangen, op de dag van de inauguratie van de nieuwe president. Toch heeft de directeur van SPSB het geld overgemaakt naar het woningbouwfonds” aldus Santokhi.

Santokhi zei dat er passende maatregelen tegen deze directeur worden voorbereid. De directeur van de SPSB is Ginmardo Kromosoeto wiens naam ook al werd genoemd bij vermeende malversaties bij de SPSB eind april 2019.