Zunder weg als directeur bij belastingdienst, blijft adviseren

Armand Zunder, die in mei jl. in de leiding van de belastingdienst van Suriname aantrad, zal een stap opzij doen. In een onderhoud tussen minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning en Zunder is besloten dat hij per 1 augustus 2020 de minister wel zal blijven adviseren.

Inmiddels heeft de minister overleg gehad met het managementteam van de belastingen en de douane. Belastingen en douane zijn de spil in de financiële huishouding van de staat, zeker bij de grote financiële problemen. “Maar ik ben voorstander van vriendelijk beleid, de belastingplichtige heeft plichten maar ook rechten,” zei minister Achaibersing.

“Ik zeg niet dat u een slechte job doet, maar we moeten samen de dienst transformeren. Wij, de overheid, moeten bezuinigen, maar het binnenhalen van de inkomsten zijn ook belangrijk. En ik wil u daarbij als partners aan mijn zijde hebben. We moeten onze operationele lasten kunnen betalen, zonder bij banken geld te moeten lenen. Er komt voor de komende 9 maanden een projectteam waar u deel van zal zijn.”

Het managementteam zei gemotiveerd met de minister te willen werken aan de realisatie van zijn beleidsvoornemens, zodat de hervormingen waar zo lang over gesproken wordt, nu echt tot stand komen. De dienst moet versterkt worden met medewerkers, automatisering en werkprocedures. En er moet medewerking zijn om de informele sector ook werkelijk in beeld te brengen.

De inkomsten zijn sterk gedaald maar er is ruimte tot verhoging, zonder dat de belastingdruk verhoogd wordt. De dienst heeft al een moderne klantenservice voorbereid. Het Managementteam heeft de minister uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de Belastingdienst.

De minister voert in de komende dagen nog een apart gesprek met de douane.