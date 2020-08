Verveer: ‘Klein groepje ‘humorlozen’ vindt alles meteen racistisch en vrouwonvriendelijk’

De bekende Surinaams-Nederlandse cabaretier Roué Verveer heeft dit weekend een uitgebreid interview gegeven aan De Telegraaf. Enkele van zijn grappen worden de laatste tijd bestempeld als racistisch en seksistisch, maar die beschuldigingen verwerpt de 47-jarige Verveer die zaterdag op de voorpagina van de krant stond.

“Ik maak al wel tien tot vijftien jaar grappen over hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan. En over gedrag van bevolkingsgroepen, of het nou Marokkanen of Hindoestanen zijn. Daar heb ik al die jaren nooit klachten over gekregen, tot nu. Waaruit ik de conclusie trek: het is niet mijn probleem, het is het probleem van de klagers. Dáár is iets veranderd, niet bij mij” aldus Verveer tegen de krant.

Vorige maand nog schreef een Javaanse vrouw een ingezonden stuk in de Nederlandse krant Trouw. Ze noemde de grappen die Roué over Javaanse (buiten)vrouwen maakt in zijn Surinaams gesproken show ‘Typisch Surinaams’ smakeloos, etnisch seksistisch en discriminerend.

Verveer zei in een eerder interview dat hij in de zeven jaar sinds het spelen van Typisch Surinaams van niet één Surinamer commentaar heeft gekregen. Volgens hem is het tegenwoordig een stuk lastiger voor cabaretiers zoals hij om hun werk te doen omdat iedereen wel iets vindt van een bepaalde grap en daar aanstoot aan kan nemen.

“Mijn eigen moeder is half Javaans en mijn vrouw Farah, waarmee ik vandaag 25 jaar getrouwd ben, is van Hindoestaanse afkomst. De Verveertjes bestaan uit van alles en we maken thuis ook gewoon grappen over iedereen” zegt Roué tegen de redactie van Waterkant.Net.

Hij meent dat er een klein groepje ‘humorlozen’ is dat nu te veel aandacht, eer en platform krijgt. “Alles is meteen fout, alles is meteen racistisch, alles is meteen vrouwonvriendelijk. We moeten elkaar weer eens lekker gaan plagen zonder meteen slachtofferhulp erbij te roepen.”

Bij het Surinaamse publiek blijft Roué immens populair. Dat blijkt ook uit het feit dat zijn twee Surinaamse shows ‘Covid a Tori‘ in Afas Live binnen 24 uur uitverkocht waren. Verveer is ook de enige comedian in Nederland die 10 keer in het grote Ziggo Dome heeft gespeeld.