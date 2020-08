Misiekaba: ‘Verschrikkelijke interne partij strubbelingen binnen NDP’

André Misiekaba heeft zaterdag een officiële reactie naar buiten gebracht over het nieuws dat hij het lidmaatschap van de NDP in Suriname heeft opgezegd. Hij ging daarbij in op het verlies van de partij bij de verkiezingen, met een terugval van 117.000 stemmen in 2015 naar 65.862 in 2020. “De verschrikkelijke interne partij strubbelingen zullen vast een rol hebben gespeeld bij de enorme terugval van 45%. Genoemde strubbelingen zijn nimmer zo manifest geweest” aldus Misiekaba.

Hij zegt verder van mening te zijn dat de NDP is afgedwaald van haar idealen en het streven om een sociaal rechtvaardige samenleving te creëren. “Onder het bewind van tien jaren NDP, waar ik prominent deel en onderdeel van ben geweest, lijkt de kloof tussen arm en rijk veel groter te zijn geworden. Dit is niet waarvoor ik mij heb ingezet en waarvoor ik mij verder wil inzetten. Ik heb daarom besloten daar in ieder geval consequenties aan te verbinden en uit de NDP te stappen” aldus de ondervoorzitter van de partij van Bouterse.

Misiekaba zegt dat er kort na de aankondiging van zijn vertrek verschillende (politieke) perspectieven al hebben aangeboden. “Ik vraag echter mij tijd van beraad en bezinning te gunnen, opdat ik kan nagaan op welke wijze ik mij verder voor land en volk kan inzetten” zegt hij.

Dat Misiekaba weg is om de door hem genoemde verschrikkelijke interne partij strubbelingen bestrijdt hij. De Surinaamse krant dWT wist zaterdag te vertellen dat Misiekaba als ondervoorzitter, het roer zou overnemen van voorzitter Bouterse. Daar waren sommige partijtoppers het niet mee eens. De krant beweerde dat het zelfs tot een handgemeen zou zijn gekomen, maar dat wordt ontkent door Misiekaba.