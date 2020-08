Man koopt Mercedes-Benz over en verliest die dezelfde dag door brand

Een Mercedes-Benz A 160 bouwjaar 2000 is zaterdagavond iets na 21.00u in brand gevlogen op een adres te Leiding 21A in Suriname.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt dat de eigenaar de auto dezelfde dag overgekocht had. De auto was niet in rijdende staat. Met een sleepwagen heeft hij het voertuig meteen gebracht naar het adres te Leiding 21A, bij een monteur. Toen de monteur bezig was met startwerkzaamheden, vloog de auto meteen in brand.

Met behulp van omstanders werd geprobeerd het voertuig uit het erf te stoten. In afwachting op de brandweer die gealarmeerd was, was het voertuig reeds geheel afgebrand. Het voertuig was niet verzekerd. De politie van Santo Dorp doet onderzoek naar de oorzaak.