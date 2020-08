Guyana heeft vijf maanden na de verkiezingen een nieuwe president

De verkiezingscommissie van Suriname’s buurland Guyana (GECOM) heeft zondagmiddag Mohammed Irfaan Ali (midden) tot nieuwe president verkozen, na de indiening van het verslag van de algemene en regionale verkiezingen van 2 maart door de Chief Elections Officer bij de commissie.

De verklaring is afgelegd door Chief Elections Officer, Claudette Singh nadat ze het rapport van CEO, Keith Lowenfield, had ontvangen. Het rapport van de CEO was gebaseerd op de gegevens van de National Recount. The Peoples Progressive Party / Civic (PPP / C) behaalde 33 zetels, terwijl A Partnership for National Unity + Alliance For Change (APNU + AFC) coalitie 31 zetels behaalde.

De 40-jarige Ali is voormalig minister van Volkshuisvesting onder de vorige PPP / C-administratie. Hij werd in januari 2019 verkozen tot presidentskandidaat van de PPP / C.

Ook Mark Phillips (foto rechts) werd beëdigd als premier en voormalig president Bharrat Jagdeo (foto links) werd beëdigd als vice-president