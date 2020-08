Molotovcocktail gegooid op woning te Munder

Onbekenden hebben woensdagavond kort voor 21.00u een molotovcocktail gegooid op een laagbouw woning aan de Doewatrastraat te Munder in Suriname.

De molotovcocktail is zeer waarschijnlijk op het voorbalkon van de woning gegooid. Een plastic stoel en een kartonnen doos met schoenen en slippers vlogen in brand. Een houten stoel liep schroeischade op. De woning bleef bespaard. Op het balkon waren er scherven van een fles te zien en de plaats rook naar gasoline.

In de woning blijft er een vrouw. Zij was ten tijde van het voorval in de woning. De vrouw verklaarde tegenover de politie dat eerder twee mannen haar hadden bedreigd dat zij de woning in brand zullen steken. Zij vermoedt dat de twee mannen achter de daad staan. De politie van Munder heeft de zaak in onderzoek.