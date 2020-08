Militair dood binnengebracht in ziekenhuis

De 36-jarige militair Jurmen Anthony Neral is vrijdagmiddag dood binnengebracht in het Wanica Ziekenhuis in Suriname. De politie kreeg de melding en ging terstond ter plaatse voor onderzoek.

Uit het onderzoek is gebleken dat de militair samen met anderen bezig was duikers te leggen op een adres in het politieressort De Nieuwe Grond. Op een bepaald moment voelde hij zich onwel. Volgens zijn partner zou hij naar RGD Lelydorp zijn gebracht, maar daar zou geweigerd zijn hem te behandelen.

Hij werd vervolgens gebracht naar het Wanica ziekenhuis. Bij aankomst constateerde een arts dat hij reeds was overleden.

Er zijn geen tekenen van misdrijf op het ontzielde lichaam aangetroffen. Het gaat om een natuurlijke dood. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk door de politie afgestaan aan de nabestaanden.