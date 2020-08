dWT: ‘Handgemeen in OCER reden voor vertrek Misiekaba uit NDP’

Een hoogoplopende ruzie en een handgemeen tijdens een interne NDP meeting, zou de uiteindelijke reden zijn dat André Misiekaba uit de NDP is gestapt. Dat schrijft de Surinaamse krant de Ware Tijd vandaag. De ruzie heeft allemaal te maken met de opvolging van Bouterse als voorzitter.

Volgens de krant waren er al afspraken dat Misiekaba het leiderschap van Bouterse zou overnemen, maar daar was niet iedereen in de top van de partij het mee eens. De discussie liep zo hoog op dat er een handgemeen ontstond. Wie daarvoor verantwoordelijk is, is niet duidelijk.

Op social media wordt sinds donderdag druk gespeculeerd dat Ramon Abrahams klappen zou hebben uitgedeeld. Of dit ook daadwerkelijk het geval is geweest, is niet bekend.