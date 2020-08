Coronasituatie Suriname nog steeds onder controle

Epidemioloog Radjesh Ori is van mening dat de COVID-19 situatie in Suriname nog steeds onder controle is. Dit zegt hij op basis van het feit dat positief geteste mensen geisoleerd kunnen worden en er aan contact tracing wordt gedaan. Echter heeft alles een grens, zei de epidemioloog tijdens de persconferentie van het Outbreak Managementteam.

Indien er geen verbetering komt in de situatie, doelende op het steeds toenemende aantal besmettingen, zal Suriname niet langer controle hebben over de situatie. In de tweede week nadat president Chandrikapersad Santokhi de verscherpte maatregelen heeft bekendgemaakt moeten de resultaten duidelijk zijn. Indien de situatie onveranderd blijft zullen andere maatregelen noodzakelijk zijn. De angst slaat de epidemioloog om het hart als hij kijkt naar het gedrag van enkele burgers.

Ori beklemtoonde dat de situatie zeer kritiek is en dat iedereen moet bijdragen aan het beheersbaar houden hiervan. Op dit moment ziet de situatie in voornamelijk Sipalawini en Paramaribo er niet rooskleurig uit. Tussen donderdagavond 20.00u en vrijdagavond 20.00u zijn 30 nieuwe coronagevallen genoteerd in Suriname en 43 personen genezen verklaard. Er zijn nu 557 actieve cases staat vermeld op het dashboard op de Surinaamse COVID-19 website.