Afscheidsfeest voor corona patiënt die door ambulance werd opgehaald

In Suriname waren onlangs meer dan honderd mensen aanwezig op een afscheidsfeest voor een persoon, die positief getest is op het coronavirus en met een ambulance opgehaald werd. Dit tot grote verbazing van het ambulancepersoneel. Ook de Surinaamse minister van volksgezondheid, Amar Ramadhin, snapt dit gedrag van de de mensen niet.

Ramadhin heeft vrijdag tijdens de COVID-19-persconferentie, het verslag van een ambulancechauffeur van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) gedeeld met het grote publiek. Tot grote verbazing van die chauffeur werd hij bij het ophalen van de positief geteste persoon voor opname, geconfronteerd met een afscheidsfeest voor de persoon met muziek en al.

“Ik begrijp het niet. We moeten deze dingen vermijden. Als we zo doorgaan gaan we het niet meer onder controle kunnen hebben. Het lijkt erop alsof mensen niet beseffen hoe ernstig de situatie is. We zijn in een kritieke fase op dit moment. We beginnen al dichtbij de honderd cases per dag te hebben. Als het zo doorgaat gaat het niet meer beheersbaar zijn” aldus epidemioloog Radjesh Orie.

De besmettelijkheid van het virus kan ervoor zorgen dat een aantal personen op het feestje, dat op deze manier in contact is gekomen met de positief geteste persoon, ook besmet kan raken.