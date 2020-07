Tashana Lösche zal André Misiekaba vervangen in DNA

Tashana Lösche zal André Misiekaba van de Nationale Democratische Partij (NDP) vervangen in De Nationale Assemblee (DNA) van Suriname. In een verklaring meldt de partij dat haar gewaardeerd lid en ondervoorzitter, André Misiekaba, de partijvoorzitter woensdag geïnformeerd heeft over zijn besluit om zijn lidmaatschap van de partij en daarmede al zijn functies uit hoofden van de partij, op te zeggen.

“Wij betreuren het dat dit nieuws naar buiten is gekomen, alvorens de voorzitter de gelegenheid had om de partijstructuren te informeren. Inmiddels is het hoofdbestuur op de hoogte gesteld,” laat het hoofdbestuur van de NDP weten.

“Als Nationale Democratische Partij willen wij André Misiekaba bedanken voor de bijdrage die hij de afgelopen jaren op verschillende niveaus heeft geleverd. Wij wensen hem succes toe in zijn verdere politieke loopbaan. De NDP-fractie in DNA zal worden aangevuld met de eerstvolgende persoon op de kandidatenlijst”, aldus het bestuur. De volgende persoon op de lijst in Paramaribo is Tashana Lösche.