Personeel Openbare Werken mag vanaf maandag weer naar kantoor

Het personeel van het ministerie van Openbare Werken in Suriname, mag vanaf maandag 3 augustus het ministerie weer aandoen. Gisteren werd bekend dat een medewerker van het ministerie positief was getest op COVID-19. Het BOG heeft de werkruimte van de persoon reeds ontsmet, meldt het ministerie.

Het besluit dat de medewerkers weer terug mogen met in achtneming van de COVID-19 maatregelen, komt na afstemming met het BOG en NCCR, als twee van de belangrijke organisaties binnen het Surinaamse COVID-19 Management Team.

De leiding van OW zegt dat zij bewust is van de dreigingen in deze kwetsbare periode en dat zij ervoor zorgt dat haar personeel veilig is. De directie zal er ook op toezien, dat betrokkene de werkplek weer mag bezoeken als het volledig veilig is.