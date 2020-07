Man die ex-vriendin bedreigde met illegaal vuurwapen opgepakt

De 35-jarige Leonard G. is op donderdag 23 juli opgespoord en aangehouden door het Regio Bijstand Team Paramaribo en overgedragen aan de politie van het bureau Uitvlugt. De man wordt verdacht van bedreiging van zijn ex-vriendin met een vuistvuurwapen, meldt het Korps Politie Suriname.

De aangeefster bracht ongeveer een jaar geleden een einde aan de intieme relatie vanwege veelvuldige mishandeling van haar door Leonard. Leonard wilde zich niet neerleggen aan het besluit van de aangeefster en probeerde haar weer voor zich te winnen.

Toen het eindelijk tot Leonard doordrong dat de aangeefster geen intieme relatie meer met hem wilde hebben bedreigde hij haar met een vuistvuurwapen. De vrouw deed aangifte van bedreiging met een misdrijf tegen Leonard waarna de politie tegen hem optrad.

Bij de aanhouding van Leonard trof de politie een illegaal vuistvuurwapen in zijn bezit. Het wapen is in beslag genomen. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Leonard achter slot en grendel gezet door de politie meldt het KPS.