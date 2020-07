‘Palmentuin Waka Pasi is één grote belangenverstrengeling’

Er is deze week veel gezegd en geschreven over de Palmentuin Waka Pasi Craft & More. Deze werd vorig jaar groots geopend door Ingrid Bouterse-Waldring, de toenmalige First Lady van Suriname. Volgens een KKF bewijs van inschrijving is deze zelfde ex-First Lady ook voorzitter van de Stichting Palmentuin Waka Pasi Craft & More.

Samen met Anwar Moenne (NDP DNA-kandidaat Paramaribo) en districtscommissaris Paramaribo Noord-Oost Mike Nerkust vormt Bouterse-Waldring het bestuur. De Waka Pasi langs de Van Sommelsdijcksekreek herbergt 24 – 30 kraampjes. Volgens de Surinaamse krant De West is gebleken dat er huur wordt betaald aan deze Stichting Waka Pasi. Wat er met het geld gebeurt is onduidelijk.

Volgens advocaat Antoon Karg is het besluit tot het verlenen van het recht van gebruik van rechtswege nietig, vanwege de familierelatie tussen de oud-president en de uiteindelijke belanghebbende. Dit volgens artikel 13 lid 3 en lid 4 van de Surinaamse Anti Corruptie Wet.

Dat er ondanks het bestaan van deze wet toch een dergelijk constructie kon worden opgezet verbaasd velen. Helemaal ook vanwege het feit, dat de districtscommissaris betrokken geweest is bij de voorbereiding van een besluit, waar een duidelijk geval van belangenverstrengeling aanwezig is.

Volgens Karg dient de huidige regering alle bouwactiviteiten en alle inkomstenstromen met betrekking tot Palmentuin Waka Pasi stop te zetten en beslagen te leggen. Omdat het verleend recht van gebruik nietig is hoeft er geen rechter aan te pas te komen, maar kunnen de autoriteiten zelf optreden.

“Doneer de opbrengst en alle schade die u verhaalt op het vermogen van de onrechtvaardigd verrijkte corruptievelingen, onmiddelijk aan het Noodfonds en redt noodlijdende Surinamers van de ondragelijke gevolgen van COVID-19 maatregelen” zegt Karg op zijn Facebook pagina.