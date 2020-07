Kader MINOWC praat over opening scholen 2020-2021

De directeuren, onderdirecteuren en afdelingshoofden van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname zijn samen met minister Marie Levens druk bezig voorbereidingen te treffen voor de start van het schooljaar 2020-2021. Samen zoeken zij naar het juiste model om de leerlingen te midden van de COVID-19 pandemie toch effectief onderwijs te laten volgen. MINOWC praat met verschillende groepen.

Op dinsdag 28 juli was het kader van het ministerie in een video conferentie met Maureen Dwyer, hoofd van het nationaal inspectie apparaat van Jamaica. Het land heeft ondanks de pandemie toch getracht de scholen te openen. Zij heeft haar ervaringen gedeeld met het MINOWC. De aanwezige staf kreeg daarbij ook de gelegenheid de nodige vragen te stellen over de situatie op het eiland nu.

Minister Levens is er voorstaander van dat alle leidinggevenden ook zelf opzoek moeten gaan naar de beste manier hoe het onderwijssysteem weer op te pakken. De verschillende actoren binnen het onderwijsveld zullen ook gehoord worden over hun ervaringen tot nu toe en de mogelijke oplossingsmodellen voor de ontstane situatie.