‘Directeur Staatsziekenfonds Ricky Kromodihardjo op non-actief’

De Surinaamse krant Dagblad Suriname meldt zojuist dat de directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), Ricky Kromodihardjo, op non-actief is gesteld. Wat de exacte reden is voor dit besluit, is nog niet duidelijk aldus de krant.

Kromodihardjo werd in april 2015 gepresenteerd als de nummer 8 in Paramaribo voor de verkiezingslijst van de Nationale Democratische Partij (NDP) van Desi Bouterse. Een week later werd de goedkeuring van de Raad van Ministers bekend gemaakt voor zijn benoeming tot directeur van het Staatsziekenfonds (SZF).

Na de verkiezingen van mei 2015 werd hij nog wel in De Nationale Assemblée (DNA) geïnstalleerd, maar in september dat jaar verkoos hij zijn functie als directeur van het SZF boven het DNA-lidmaatschap.