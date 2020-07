COVID-19: 97 nieuwe gevallen; nu meer dan 1.600 besmettingen sinds uitbraak

Tussen dinsdagavond 20.00u en woensdagavond 20.00u zijn er maar liefst 97 personen positief getest op het coronavirus in Suriname en daartegenover zijn 37 genezen verklaard. Het aantal besmettingen sinds de uitbraak begin maart is met de nieuwe gevallen gesprongen naar 1.607.

Het is voor het eerst dat er binnen 24 uur 97 nieuwe gevallen zijn genoteerd in Suriname. Van de 97 nieuwe besmettingen zijn 39 uit Paramaribo, 22 uit Wanica en 2 uit Para. De overigen moeten nog ingedeeld worden.

Er zijn momenteel 578 actieve cases en in totaal zijn 1.003 personen genezen verklaard. 82 personen worden verpleegd in ziekenhuizen. 11 patiënten worden verpleegd in de intensive care units van de ziekenhuizen. Nu zijn 433 personen in quarantaine en 485 mensen zijn in isolatie. Het virus heeft het leven gekost aan 26 mensen.