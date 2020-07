China schenkt 23 beademingsapparaten aan Suriname

De Chinese ambassade heeft onlangs een donatie van 23 beademingsapparaten gedaan aan Suriname. Voor de Surinaamse minister van volksgezondheid is deze geste een welkome ondersteuning, omdat de opnamecapaciteit nu al tegen het maximale begint aan te lopen.

In dit kader bracht de Chinese ambassadeur, Liu Quan een beleefdheidsbezoek aan minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. China heeft in het kader van de COVID-19 bestrijding ook een aantal andere donaties gedaan aan de Surinaamse regering en is bereid deze ondersteuning te continueren aldus Lius Quan.

Ook deed de Chinese ambassadeur volgens de minister het verzoek dat de regering het voorstel bekijkt waarin China voor de bestrijding van het COVID-19 virus, ondersteuning van artsen toezegt die werken volgens de traditionele geneeswijzen.

De ambassadeur bracht vorige week ook al een bezoek aan de Surinaamse president: