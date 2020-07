Auto in trens na zware aanrijding aan de Franchepanestraat

Bij een zware aanrijding tussen twee auto’s aan het eind van de middag, is een van de voertuigen in een trens langs de weg terecht gekomen (foto). Het verkeersongeval vond rond 17.15u plaats, op de hoek van de Franchepanestraat en de Estreliastraat in Suriname.

Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek naar het ongeval, waarbij de twee voertuigen zwaar beschadigd raakten.

Bij de enorme botsing die ontstond raakte gelukkig niemand gewond. Een bergingsbedrijf werd ingezet om beide voertuigen af te voeren. Het verkeer op de Franchepanestraat raakte gestremd na de aanrijding.