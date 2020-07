Weer grote olie-ontdekking voor de kust van Suriname

Apache Corporation en Total SA kondigden vandaag een grote olie-ontdekking aan, voor de kust van Suriname in Blok 58. De Kwaskwasi-1-put werd geboord met behulp van de Noble Sam Croft (foto) met Apache als operator met een werkbelang van 50% en Total met een werkbelang van 50%.

Deze derde opeenvolgende ontdekking voor de kust van Suriname bevestigt een koolwaterstofbron van wereldklasse. Het vierde exploratieperspectief in blok 58, Keskesi East-1, zal onmiddellijk worden geboord na beëindiging van de operaties bij Kwaskwasi zegt het bedrijf.

“We zijn heel blij met de resultaten van de Kwaskwasi-1-exploratieput. Dit is de beste bron die we tot nu toe in het bekken hebben geboord, met het hoogste nettoloon in reservoirs van de beste kwaliteit”, aldus John J. Christmann, Apache CEO en president.

“Hoewel we nog veel werk moeten verzetten, verdient een ontdekking van deze kwaliteit en omvang een evaluatietempo dat de mogelijkheid van versnelde eerste productie mogelijk maakt” zei hij in een officieel persbericht.