Politieman kreeg marihuana in doos van neef uit Nederland

De 37-jarige politieagent, die afgelopen maandag in Suriname werd aangehouden op verdenking van overtreding van de wet verdovende middelen, had een postpakket van zijn neef vanuit Nederland ontvangen. In dat postpakket bleek marihuana, meer bekend als Nederwiet, verstopt te zijn. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Politieambtenaar A.C. is op maandag 27 juli aangehouden door de douane en overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade van de politie. Hij deed die dag een postbedrijf aan om het postpakket op te halen. Daarin zaten de drugs met een gewicht van 150 gram.

A.C. geeft aan dat hij niet wist dat de drugs in het postpakket verstopt waren. Voorts dat slechts een deel van de inhoud van het postpakket van hem was en dat de rest van de spullen voor andere personen bestemd waren. De politie onderzoekt deze zaak verder.

Hangende het onderzoek is A.C. na overleg met het Openbaar ministerie in verzekering gesteld door de politie, meldt het KPS.