Ondanks COVID-19 toch award voor kleine duurzame landbouwers

Stichting duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname, ook bekend als stichting d’ONS, gaat ondanks COVID-19 toch een award uitreiken aan kleine duurzame landbouwers. Vanwege COVID-19 maatregelen kan dit niet tijdens het jaarlijkse landbouwcongres dat stichting d’ONS traditioneel organiseert in Hotel Torarica.

De award en het aangepaste prijzengeld van € 1000,-, € 500,- en € 250,- zal in plaats daarvan in de week van 10 oktober 2020 persoonlijk overhandigd worden aan de drie nog te kiezen winnaars bij hen op locatie. Mocht u een kleine duurzame landbouwer zijn en heeft u uw duurzame teelt ondanks Covid-19 toch weten door te zetten? Dan komt u mogelijk in aanmerking en wordt u expliciet uitgenodigd om u in te schrijven.

Al sinds 2006 werkt stichting d’ONS aan de duurzame ontwikkeling van Suriname. Door uitwisseling van kennis en ervaring tussen Nederlandse en Surinaamse bedrijven, NGO’s en particulieren. Het jaarlijkse landbouwcongres organiseert de stichting al sinds 2008 met behulp van Nederlandse bedrijven en diverse partners in Suriname. Dit is de eerste keer dat het congres niet kan plaatsvinden, maar de award uitreiking gaat door. Ook dit jaar zullen de Nederlandse sponsors Koppert Cress en Rijkzwaan het bijbehorende prijzengeld mogelijk maken.

Het doel van de award is tweeledig volgens Hendrik Comvalius, coördinator van de stichting. “We willen de kleine duurzame landbouwers blijven stimuleren en met elkaar in contact brengen, zodat er meer samenwerking gaat plaatsvinden. Dit is ook één van de vereisten voor de award” zegt Comvalius. “Aan de andere kant is het een manier waarmee de kleine duurzame landbouwers rolmodellen worden voor andere landbouwers. Veel te belangrijk dus om niet door te laten gaan.” Aldus Hendrik Comvalius.

Vorig jaar was het Surinaamse bedrijf Green Grow Garden van Radj Bisessar uitgeroepen tot duurzaamste mkb-landbouwbedrijf van Suriname. Gevolgd door Saba Farm te Redi Doti en de derde prijs ging naar Spirits Grun2. Dit jaar kunnen kleine duurzame landbouwers in Suriname zich wederom aanmelden om kans te maken op de award. Dit kan via de website www.stdons.nl. De inschrijving start op 1 augustus 2020 en loopt tot eind september 2020.