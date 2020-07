Meer mannen doen aangifte tegen oplichter die zich op Facebook voordeed als mooie vrouw

In de oplichtingszaak waarbij de 23-jarige Faazil I. via Facebook contact maakte met een man en zich voordeed als een jonge, mooie vrouw die in de Verenigde Staten van Amerika studeerde en geld van hun aftroggelde, hebben nog vier mannen aangifte gedaan. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De 22-jarige Navina A. hielp de verdachte Faazil ook bij deze bedrieglijke benadeling van deze vier aangevers. Het tweetal heeft in de maanden januari en februari van dit lopend jaar in totaal USD 2.000,- mogen ontvangen van een benadeelde die zij via Facebook hebben opgelicht.

De slachtoffers hadden de oplichter leren kennen via Facebook. Via chatberichten, whatsapp-berichten, telefonische gesprekken en een profiel foto had Faazil de benadeelden doen geloven dat hij een aantrekkelijke jonge vrouw was genaamd Jasmine Mohabali. Voorts dat zij in de Verenigde Staten van Amerika vertoefde voor studie.

Bij de telefonische gesprekken kwam de medeplichtige van Faazil in beeld. De 22-jarige vrouw voerde als Jasmine Mohabali de telefonische gesprekken met de benadeelden. Op een gegeven moment begon Faazil alias Jasmine Mohabali de benadeelde naar geld te vragen om voor studie te betalen. Dit deed hij via WhatsApp-berichten en chatberichten.

‘Jasmine’ vroeg de benadeelden om het geld naar Nickerie te sturen bestemd voor ene Faazil I. Voorts dat Faazil het geld voor haar- ‘Jasmine’- zou overmaken naar Amerika. Een deel van de buit gaf hij aan zijn medeplichtige Navina, A. Nadat een benadeelde aangifte deed, werd Faazil en zijn medeplichtige Navina door de politie van het bureau Henar in Nickerie aangehouden en in verzekering gesteld.

Inmiddels hebben nog vier personen aangifte tegen Faazil en Navina gedaan meldt de Surinaamse politie. Die vier aangevers zijn nagenoeg op dezelfde wijze opgelicht als de eerste aangever.

Na de eerste aangifte was Navina, in opdracht van het Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld, nadat zij de eerste benadeelde een bepaald bedrag terug betaald had. Na haar invrijheidstelling deden de vier andere personen hun aangifte van oplichting. Navina is na overleg met het Openbaar Ministerie weer door de politie in verzekering gesteld. Faazil zit sedert de eerste aangifte achter slot en grendel.