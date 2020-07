Erfbewoner overvalt en mishandelt buurman

De 34-jarige Radjinder B. is op maandag 20 juli aangehouden door politie van het bureau Uitvlugt ter zake gekwalificeerde diefstal. Op het woonadres van Radjinder bevinden zich meerdere woningen. Hij moet op zondagavond 19 juli de woning van een erfbewoner zijn binnen gedrongen om diefstal te plegen, meldt het Korps Politie Suriname.

De huiseigenaar werd met een eind hout op het hoofd geslagen waarna de inbreker een tas met geld weg nam uit het huis. De benadeelde liep een barst verwonding op aan het hoofd. Hij deed aangifte bij de politie van het bureau Uitvlugt.

Daags na deze gewelddadige diefstal kreeg de benadeelde een harde informatie dat de erfbewoner Radjinder B. de inbreker was die hem overvallen en mishandeld had en die de tas met geld gestolen had.

De politie werd ingeschakeld en Radjinder werd aan de tand gevoeld. In eerste instantie gaf Radjinder toe dat hij de tas gestolen had maar dat hij geen geld daarin aangetroffen had. Hij kwam daarna terug op zijn eerste verklaring en zei niets af te weten van de diefstal.

Dezelfde dag is hij door de politie in verzekering gesteld na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie, meldt de politie.