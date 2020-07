Andressa Hunsel debuteert met nieuw kinderboek over Sikkelcelziekte

De Surinaamse Andressa Hunsel Ambrose verhuisde vorig jaar voorgoed met haar gezin naar New Jersey. Nu maakt zij internationaal debuut met haar kinderboek ‘Keemaya and the Beach – My Journey Living With Sickle Cell’. Niet zomaar een kinderboek, want met dit boek gelooft zij de harten te kunnen raken van kinderen met Sikkelcelziekte(*) en diens familie.

Andressa werkt inmiddels al 8 jaar als Marketing specialist en is sinds kort voorzitter van de Stichting Help Us Help Them. Ze heeft in 2014 de media aandacht weten te trekken in Suriname, met haar project ‘Vechten tegen pesten’ welke op meer dan 40 basisscholen werd uitgevoerd in Paramaribo en Wanica. Een succesvol project om op terug te kijken.

Ze gelooft dat dit boek het begin is van een nieuwe manier om awareness te creëren. In Keemaya and the Beach is Keemaya een 8 jarig meisje welke de Sikkelcelziekte heeft. De lezer wordt op een positieve manier geinformeerd over de ziekte, leefregels en uitleg middels tekeningen die het voor kinderen makkelijk te begrijpen vinden.

Een extra tintje geeft zij door middel van leuke puzzels, kleurplaatjes en affirmations voor de kids. Naast dit boek heeft zij ook posters en pijnladders laten ontwerpen voor de kinderen. Via haar Facebook pagina is er meer informatie over haar boek en overige producten die hieraan gerelateerd zijn.

“Keemaya and the Beach is an outstanding way of raising awareness about Sickle Cell Disease!” “Every Child with SCD needs to read this book” “Een unieke, creatieve en educatieve manier om de ziekte onder de aandacht te brengen bij kinderen maar zeker ook de ouders”. Zo klinken de reacties over haar boek.

Binnenkort start zij een crowdfunding campagne in verband met de Sickle Cell Awareness Month (September) om elk kind met deze ziekte te voorzien van een pakketje waarin natuurlijk haar boek, poster en pijnladder deel van uitmaken.

Haar grote wens is om het boek verkrijgbaar te maken in Suriname. De gesprekken zullen nog gevoerd moeten worden met de boekenwinkels in Suriname. Tot die tijd kunnen boeken rechtstreeks online besteld worden vinden via Andressa, haar publisher iUniverse en hier bij Amazon. Blijf haar FB page volgen voor updates over de verkooppunten.

(*) Sikkelcelziekte is een erfelijke ziekte van de rode bloedcellen. Het wordt veroorzaakt door een afwijking op het hemoglobine-gen. Sikkelcellen kunnen minder goed zuurstof transporteren en worden sneller afgebroken dan gezonde rode bloedcellen. Een gezonde rode bloedcel leeft 120 dagen, een sikkelcel maar 30 dagen. Hierdoor hebben sikkelcelpatiënten chronische bloedarmoede. Sikkelcellen zijn minder soepel waardoor ze gemakkelijk kunnen klonteren en de bloedvaten verstoppen.