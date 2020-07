In Suriname is het aantal coronadoden gestegen naar 26. Deze 26e persoon heeft dinsdagmiddag het leven gelaten in de Intensive Care Unit van het St. Vincentius Ziekenhuis, meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws. Er was ook positief nieuws vandaag: een 92-jarige corona patient is genezen verklaard.

Daarnaast is er een 97-jarige patiënt die het goed maakt.