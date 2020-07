Voertuig buitgemaakt bij gewapende roofoverval in woning

Deze auto werd afgelopen zondagavond in Suriname gestolen bij een gewapende roofoverval op een woonadres in het politieressort De Nieuwe Grond. De beroving vond rond 22.30 uur plaats en werd gepleegd door drie gewapende mannen. Niemand raakte hierbij gewond.

Er werden tijdens de beroving twee tassen met persoonlijke spullen en een onbekend geldbedrag buitgemaakt. Na de beroving vluchtte de verdachten met een voertuig, dat aan een van de slachtoffers toebehoord.

Het voertuig werd later onbeheerd aangetroffen in een zijstraat van de Indira Gandhiweg, eveneens in het politieressort De Nieuwe Grond. Alle drie verdachten zijn nog voortvluchtig. De Surinaamse politie onderzoekt de zaak verder.