Politieagent station Brownsweg positief getest op COVID-19

Een politieagent in Suriname van het bureau te Brownsweg in Brokopondo is positief getest op COVID-19.

Waterkant verneemt dat de agent zich zaterdag onwel voelde op het werk en naar huis gestuurd werd. Zondagochtend heeft hij zich met COVID-19 ziekteverschijnselen aangemeld op de polikliniek van Brownsweg alwaar er een swap van hem is afgenomen. Uren later bleek uit het testresultaat dat de politieman besmet is met het gevreesde virus.

De wetsdienaar is toen op de poli meteen in quarantaine geplaatst. Alle overige agenten die werkzaam zijn op dit station, zijn uit voorzorg in quarantaine geplaatst, inwachting op verdere instructies van de Surinaamse gezondheidsautoriteiten.

Het bureau is inmiddels grondig ontsmet. Het is nog niet bekend hoe de agent besmet is geraakt.