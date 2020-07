Nog 500 gestrande reizigers in buitenland, meesten in Nederland

Momenteel vertoeven nog ongeveer 500 gestrande reizigers zich in het buitenland. Het grootste deel van deze groep bevindt zich in Nederland. Een andere grote groep bevindt zich in de VS. Deze informatie heeft epidemioloog Radjesh Orie gedeeld tijdens de COVID-19 persconferentie op 27 juli 2020.

De epidemioloog zegt dat voor wat betreft reizigers die Suriname binnenkomen de volgende regels gelden: Personen die komen uit Nederland gaan in thuisquarantaine. Personen die komen uit andere landen gaan in overheidsquarantaine.

Volgens de huidige cijfers op de COVID-19 website zijn er 473 personen in overheidsquarantaine en 445 personen in isolatie, 69 in ziekenhuizen en 7 in de ICU. Het gaat in deze dus om positief geteste personen.

Momenteel bevinden meer dan 1.400 personen zich in thuisquarantaine. Dit zijn personen die in contact zijn gekomen met COVID-19 positief geteste individuen. “Degenen die zich thuis niet kunnen afzonderen, worden in overheidsquarantaine geplaatst”, aldus de epidemioloog.