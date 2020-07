Nationaal Informatie Instituut wordt ‘Communicatie Dienst Suriname’ (CDS)

De Surinaamse overheid heeft besloten om de naam van het Nationaal Informatie Instituut (NII) te veranderen. Dit instituut zal voortaan de Communicatie Dienst Suriname (CDS) heten en krijgt een ander logo. Hierin is de silhouette van de Surinaamse kaart, te zien, met daarin de diverse kleuren die alle bevolkingsgroepen weergeven; het eenheidssymbool.

Deze naamsverandering komt op basis van vernieuwde inzichten, waarbij de overheid wil overstappen van slechts informatievoorziening naar interactieve communicatie met de burger. Deze manier van informatie-uitwisseling sluit naadloos aan bij de hedendaagse manier van communiceren, aldus de overheid.

De Communicatie Dienst Suriname zal gebruik maken van alle ten dienste staande mediakanalen, om ervoor te zorgen dat elke Surinaamse (wereld)burger bereikt kan worden. Gelet op de huidige technologische ontwikkelingen is het noodzakelijk mee te gaan met de trend op dit gebied, aldus de overheid.

Het Nationaal Informatie Instituut werd op 1 maart 2017 opgericht en is de opvolger van de omstreden Nationale Voorlichtingsdienst (NVD), die we nog kennen van de militaire dictatuur onder Desi Bouterse. Het NII was nooit onafhankelijk maar in feite gewoon het verlengde van de NDP propaganda.

Directeur-perschef sinds de oprichting van het NII is Clifton Limburg ook wel bekend als Limbo, die regelmatig politieke opponenten op schofterige manier bejegende. Die tijd is nu voorbij.

Het nieuwe logo: