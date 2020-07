Minister Walden: Ondernemers hebben belangrijke rol bij economisch herstel

“Ondernemers zijn belangrijk om mogelijkheden te bieden aan de samenleving voor diens levensonderhoud, tevens ook voor economische groei. Ondernemers bieden werkgelegenheid en ook goederen voor het leefbaar houden van Suriname.” Deze groep draagt ook zorg voor valutagenerering en gezonde concurrentie. Dit benadrukte minister Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie tijdens een kennismakingsontmoeting met zowel de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) als Julio Bikharie, directeur van De Molen op 27 juli.

De bewindsvrouw is verder de mening toegedaan dat mede gelet op de Covid-19 situatie het essentieel is dat we in solidariteit elkaar tot ondersteuning moeten zijn. Dit zodat de andere in zijn/haar bestaanszekerheid kan voldoen. “Wij dienen de economie te stabiliseren om uiteindelijk duurzame ontwikkeling en economische groei te realiseren,” voegde Walden aan toe.

De KKF die volgens adviseur Robert Ameerali bij wet de vertegenwoordiger is van het bedrijfsleven heeft de minister volle ondersteuning toegezegd. Zo is vanuit het KKF-hoofdbestuur aangegeven dat de bedrijfsleven organisatie over goede investeerders beschikt die kunnen helpen aan het ontwikkelen van Suriname. De informatie uitwisseling hieromtrent zal spoedig volgen.

Tijdens het gesprek met Julio Bikharie is naar voren gekomen dat werken aan importvervanging van groot belang is voor de Surinaamse productiesector. Als voorbeeld noemde Bikharie het vervangen van tarwemeel met cassave meel. Importeurs en producenten zullen inderdaad aan tafel moeten zitten om zich hierover te buigen. Voor de meelproducent is het belangrijk dat er gewerkt wordt aan zelfproductie. Daarbij wordt van de overheid alleen gevraagd om de plannen te ondersteunen waarbij de ondernemers zelf op zoek gaan naar fondsen.

Met een korte presentatie werden enkele mogelijkheden naar voren gebracht. Minister Walden die erkentelijk is over de geboden exportmogelijkheden zal op zeer korte termijn een follow up hebben met desbetreffende stakeholders. Dit zodat verder gewerkt kan worden aan het projectplan, meldt het ministerie.