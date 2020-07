CASAS: ‘SLM zelf schuldig aan vertraging certificeringsproces Boeing-777’

De Surinaamse luchtvaartautoriteit Civil Aviation & Safety Authority Suriname (CASAS) heeft maandag van zich afgebeten, na beschuldigingen dat de autoriteit een obstakel zou zijn bij het certificeringsproces van de nieuwe SLM Boeing. Volgens CASAS is de SLM zelf schuldig aan de vertraging.

“Met name slechte planning en continu niet nakomen van verplichtingen door de SLM hebben ertoe geleidt dat het certificeringsproces stagnatie heeft ondervonden”, aldus CASAS in een verklaring. De luchtvaartautoriteit van Suriname ontkent dat ze niet mee zou willen werken aan de certificering.

Tegen de Surinaamse krant de Ware Tijd zegt CASAS dat ze op verscheidene momenten buitenlandse technische expertise heeft ingehuurd om haar bij te staan met de certificering. Zij heeft dit echter steeds weer moeten afzeggen of verschuiven omdat de SLM nog niet zo ver was in het nakomen van de gemaakte planning en afspraken.

