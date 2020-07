Verdachte tante van vermoorde 22-jarige zwijgt

De aangehouden tante van de vermoorde 22-jarige Chenel van der Bok, Marijke F., weigert iets te zeggen in deze zaak. De 51-jarige vrouw zou volgens de Surinaamse krant Times of Suriname gebruik maken van haar zwijgrecht. De tante was de persoon die het ontzielde lichaam zou hebben ontdekt in de woning.

De jongedame werd in de middaguren van maandag 20 juli in haar woning aangetroffen in het politie ressort Munder. Het slachtoffer woonde alleen. Uit onderzoek van de patholoog, blijkt dat het slachtoffer zondag voor het middaguur om het leven zou zijn gebracht.

Volgens de tante zou zij de jongedame zaterdag als laatst hebben gezien, maar er zouden chat berichten zijn waaruit blijkt dat zij het slachtoffer daarna ook had gezien, schrijft de krant.

In deze zaak zijn ook nog Orpheo F. (34) en politierekruut Dwight P. (28) aangehouden. P. zou heel het weekend een politietraining hebben gevolgd en heeft volgens zijn advocaat een waterdicht alibi. De politie gaf afgelopen week deze foto van een verdachte vrij: