Hoofdkantoor ministerie ROS gesloten vanwege COVID-19 gevallen

Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) in Suriname heeft besloten de deuren van het departement aan de Roseveltkade gesloten te houden. Dit vanaf maandag 27 tot en met vrijdag 31 juli. De beslissing is genomen naar aanleiding van twee bevestigde COVID-19 gevallen op het hoofdkantoor.

Het kantoorgebouw zal de komende week dus niet toegankelijk zijn voor zowel medewerkers als ook bezoekers. Deze periode zal gebruikt worden om alle ruimtes volledig te reinigen en te ontsmetten. De personen waarmee de besmette werknemers in contact zijn gekomen worden ook getraceerd.

De beslissing welke is genomen door de bewindsvrouw is op advies van de collegaminister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg. Het hoofdkantoor zal gedurende deze periode alleen voor urgente gevallen toegankelijk zijn, met in acht neming van de COVID-19 maatregelen.