De West: ‘Adhin schreef peperdure kogelvrije Land Cruisers over naar bedrijf’

De Surinaamse krant De West heeft zaterdag een artikel gepubliceerd waarin zij aangeeft dat voormalig vice-president van Suriname, Ashwin Adhin, twee peperdure Toyota Land Cruisers niet zou hebben ingeleverd. Adhin zou ze volgens de krant hebben laten overschrijven naar een bedrijf, waarvan de directeur gelinkt zou zijn aan Adhin.

Volgens De West gaat het om Land Cruisers die vorig jaar werden aangeschaft en werden voorzien van een kogelvrije uitrusting. De auto’s hadden hierdoor een aanschafwaarde van USD 180.000 per stuk en werden gebruikt om de president en vice-president in alle veiligheid te kunnen vervoeren.

De krant zegt ook nog dat er vrijdag vier andere auto’s, die op naam van het kabinet van de vice-president stonden, zijn overgeschreven/verkocht aan een bedrijf waar de zelfde persoon als hierboven genoemd, directeur van zou zijn.

Adhin heeft zaterdagavond meteen gereageerd via zijn Facebook pagina (zie onder) en zegt dat De West bezig is met riool journalistiek. “Als gewezen vice-president heb ik mijn twee dienstwagens binnen de wettelijke bepalingen en procedures gekocht! Dat recht is ook tot uitvoering gebracht middels een presidentiële resolutie. Punt uit” zegt Adhin.

De oud-vp zegt dat alle andere in het artikel genoemde zaken zoals het noemen van familie, bedrijven of voertuigen van andere personen, alsof er een link zou zijn met zijn persoon, ‘below the belt’ en onwaar zijn.

Het uitgebreide en gedetailleerde artikel van De West is hier te lezen. (Foto (c) De West)