Woning Javaweg compleet door brand verwoest

Een laagbouw stenen woning van 15 bij 20 meters aan de Javaweg in Suriname is vannacht rond 01.50u in brand gevlogen en compleet verwoest.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt dat de woning bewoond werd door drie personen. Een man samen met zijn vrouw en hun kleindochter. De bewoners waren aan het slapen en hoorde plotseling een knal in de keuken waar de brand begonnen is. De heer des huizes nam poolshoogte en zag dat de keuken geheel in brand stond. Hij sloeg toen meteen alarm.

De brandweer rukte om 01.53u uit en was na vijf minuten ter plaatse maar de woning kon niet meer gered worden. De woning was niet verzekerd maar wel aangesloten op het elektriciteitsnet. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan bij de brand. Brandweermannen hebben vier gascilinders van 28 lbs en één van 100 lbs uit de woning verwijderd.

De gehele inboedel is door de brand ook verloren gegaan. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.