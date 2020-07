Onderinspecteur ingedeeld bij Parketwacht positief getest op COVID-19

Een onderinspecteur van politie die ingedeeld is bij de Parketwacht in Suriname is positief getest op COVID-19. Het gerechtsgebouw aan de Mgr. Wulfinghstraat zal grondig worden ontsmet en de nodige maatregelen worden getroffen. 

Voor vrijdag waren er geen strafzittingen gepland. Als er maandag weer strafzittingen zullen zijn is nog niet bekendgemaakt. De COVID-19 pandemie is momenteel in rap tempo aan het groeien in Suriname. President Chandrikapersad Santokhi zal zaterdag verscherpte maatregelen bekendmaken om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Vrijdag zijn er maar liefst 71 personen positief getest op het coronavirus in Suriname en 30 genezen verklaard. Het aantal coronabesmettinge sinds de uitbraak begin maart is met de nieuwe gevallen gestegen naar 1.305. Er zijn momenteel 478 actieve cases.