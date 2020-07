Cheung biedt US$ 5.000 om fake news page ‘Meanwhile in Su’ te ontmaskeren

Opmerkelijke oproep van politica Noreen Cheung vrijdagavond op Facebook; Cheung biedt een vergoeding van 5.000 US dollars aan om de fake news Facebookpagina ‘Meanwhile in Su‘ te ontmaskeren. De mensen achter de pagina plaatsten deze week voor de zoveelste keer een bericht dat Cheung zwanger zou zijn van Miguel Abaas inclusief een foto van de twee.

“Ik loof persoonlijk een bedrag uit van US$5000,- om dit Fake account ‘Meanwhile in Su’ te ontmaskeren. Wie persoonlijk info heeft over de misdadiger achter deze fake pagina die overal nep nieuws verspreid kan me persoonlijk een pm sturen of contact opnemen met het politiebureau 115. Uw gegevens wordt confidentieel behandeld. Zoveel mogelijk delen a.u.b.” aldus Cheung.

De Facebookpagina ‘Meanwhile in Su’, die ten onrechte een foto van minister Bronto Somohardjo als profiel foto gebruikt, staat er bekend om sensatie te creëren en paniek te zaaien, met fake news berichten. Zo werd er gisteren ook een nep bericht verspreid dat de regering 17 nieuwe dure PRADO’s zou hebben gekocht.