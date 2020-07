‘Paarse brug’ in centrum krijgt weer normale kleuren

De leuningen van de brug over de Van Sommelsdijck kreek in het centrum van Paramaribo, zijn weer voorzien van de juiste kleuren die internationaal gelden voor infrastructurele werken. Tijdens de NDP regering werden de leuningen paars geverfd.

Die paarse kleur was volgens critici niet zomaar gekozen. Paars is de kleur van de Nationale Democratisch Partij (NDP), welke ook de partij is van de ex-minister van Openbare werken, Vijay Chotkan. Hij was verantwoordelijk voor bruggen en wegen in Suriname.

De nieuwe minister van Openbare werken, Riad Nurmohamed, was destijds een van de critici. Nurmohamed die zelf een Civiel Technische achtergrond heeft, gaf toen aan dat zwart-geel gebruikt wordt om zaken die deel uitmaken van de openbare weg te laten opvallen ten behoeve van de veiligheid.

De nieuwe bewindsman heeft de brugleuning meteen laten aanpakken zodat er weer sprake kan zijn van een veilige, a-politieke situatie bij de brug.

