Medewerker bestuurskantoor Pontbuiten positief getest op COVID-19

Een medewerker van het bestuurskantoor ressort Pontbuiten is positief getest op COVID-19. Het kantoor is ingaande donderdag 23 juli tot en met vrijdag 7 augustus gesloten voor het publiek in Suriname.

Inmiddels is het kantoor ontruimd en gereinigd en zijn de nodige maatregelen getroffen. Burgers kunnen voor het verdere afhandeling van zaken zich wenden op het districtscommissariaat Paramaribo-Zuidwest aan de Leysweg.

Donderdag was weer een heftige corona dag in Suriname, waarbij er twee doden vielen en 58 nieuwe besmettingen werden genoteerd. Het totaal aantal geregistreerde corona gevallen tot nu toe is hiermee de 1.200 gepasseerd en staat op 1.234.

De Surinaamse regering houdt vandaag een spoedbijeenkomst waarbij verdere besluiten omtrent de aanpak van het COVID-19 vraagstuk genomen zullen worden. Er zijn enkele uitdagingen bij de aanpak van deze problematiek.