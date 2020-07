Ex-minister Parmessar geeft VW Amarok terug

De Surinaamse ex-minister van LVV Rabin Parmessar heeft de veel besproken VW Amarok terug gegeven. Dat heeft hij zojuist bekend gemaakt op zijn Facebook pagina. Parmessar kwam onder vuur te liggen, nadat bleek dat hij de auto voor een belachelijk lage prijs had overgenomen.

“Naar aanleiding van alle onnodige smaad, laster en valse beschuldigingen naar mijn adres ten aanzien van het gebruiken van mijn rechten in de hoedanigheid als voormalige minister van de welbekende en rechtmatige regeling, heb ik besloten het betreffende voertuig te retourneren en wel per onmiddellijke ingang, met alle bijbehorende documenten” zegt de oud bewindsman op Facebook.

De auto is op het Hoofdkantoor van LVV in Suriname ingeleverd. Hieronder de brief die Parmessar schreef: