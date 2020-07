Dronken voetganger geschept door auto en raakt zwaargewond

Een dronken 54-jarige voetganger is woensdagavond 22 juli geschept door een auto op de Oost-Westverbinding in Suriname ter hoogte van kilometer 51 in het district Saramacca. Dit nadat hij plotseling de weg overstak toen de auto kwam aangereden. Het slachtoffer raakte zwaargewond en is per ontboden ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

De afdeling Public Relations meldt dat de politie van bureau Calcutta omsteeeks 19.30u melding van een aanrijding met zwaar lichamelijk letsel op de plaats kreeg. Uit het onderzoek is gebleken dat de autobestuurder E.F. over de Oost-Westverbinding reed komende vanuit de richting van Boskamp. Ter hoogte van kilometer 51 stak de 54-jarige voetganger de weg over vanuit rechts. Dit bekeken vanuit de rijrichting van de autobestuurder.

Volgens verklaring van de autobestuurder maakte hij nog een uitwijk manoeuvre om de aanrijding met de voetganger te voorkomen wat echter niet gelukt is. De zwaargewonde voetganger werd per ontboden ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens verklaring van de behandelende arts verkeerde de voetganger zwaar onder invloed van alcohol. Hij is opgenomen in het ziekenhuis en is inmiddels onder behandeling van een medische specialist. Dit omdat hij onder andere een bekken- en halswervelfractuur heeft opgelopen.

De autobestuurder is na verhoor heen gezonden maar zijn rijbewijs is hangende het onderzoek ingevorderd, aldus de Surinaamse politie.