De West: ‘Hoefdraad nergens te vinden’

De Surinaamse ex-minister van financiën Gillmore Hoefdraad is volgens de Surinaamse krant De West nergens te vinden. De deurwaarder zou al een paar dagen op zoek zijn naar Hoefdraad, maar heeft de ex-minister tot nu toe niet kunnen bereiken meldt De West donderdag.

In april dit jaar diende het Openbaar Ministerie in Suriname een verzoek in bij De Nationale Assemblée (DNA) om minister Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen, op grond van artikel 1 van de Wet in staat van beschuldigingstelling en vervolging politieke ambtsdragers. De procureur-generaal (pg) verdenkt hem van tien strafbare feiten. Een NDP meerderheid van de toenmalige DNA wees het verzoek toen af.

Afgelopen dinsdag heeft procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday een uitreisverbod uitgevaardigd tegen de ex-minister. Dit omdat er een hernieuwd verzoek is gedaan bij De Nationale Assemblee om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen.

Hoefdraad werd door assembleevoorzitter Marinus Bee al wel op de hoogte gebracht van deze hernieuwde vordering van de pg.

De West schrijft verder dat de Surinaamse justitiële autoriteiten sinds dinsdag op zoek zijn naar de ex- minister, maar hem tot nog toe niet kunnen lokaliseren. “Uit betrouwbare bron is ons meegedeeld dat zijn telefoon ook uitgeschakeld is en dat leden van de regering Bouterse ook geen aanwijzingen kunnen geven waar Hoefdraad is” aldus De West donderdag.