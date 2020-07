President Santokhi ontvangt zegeningen van Sri Sri Ravi Shankar

Bij de aanvaarding en aanvang van een nieuwe uitdaging, is het meestal de traditie dat de persoon in kwestie de zegeningen ontvangt van diverse spirituele leiders. Dit is ook het geval geweest bij president Chandrikapersad Santokhi. Via een videoconferentie op donderdag 23 juli heeft het staatshoofd de zegeningen ontvangen van spiritueel wereldleider Sri Sri Ravi Shankar van Art of Living.

Art of Living (AoL) Suriname staat onder leiding van Krishnakoemarie Mathoera, die nu ook de minister van Defensie is. AoL Suriname levert een wezenlijke bijdrage aan de Surinaamse gemeenschap en samen met deze spirituele organisatie heeft de bewindsvrouw diverse community en community building projecten uitgevoerd.

Met Shankar heeft de president tijdens de videoconferentie gesproken over de toekomst van Suriname. De Surinaamse regeringsleider sprak onder andere over de vele uitdagingen waar zijn regering nu voor staat, waaronder de Covid-19 crisis. Gezien de zorgelijke situatie waar deze pandemie ook in Suriname voor heeft gezorgd, is dit een van de prioriteiten van de nieuw aangetreden regering.

De situatie moet zo spoedig mogelijk onder controle gebracht worden en beheersbaar blijven. Santokhi staat voor een grote uitdaging om van Suriname weer een bloeiende staat te maken en de zegeningen van wereldleider Shankar zullen het staatshoofd ondersteunen deze uitdaging aan te gaan.

Sri Sri Ravi Shankar benadrukte dat Suriname een prachtig land is en de potentie heeft om ‘the most happiest country’ van de wereld te worden. Hij wenste president Santhoki, diens regering en familie veel succes en een gezegende regeerperiode, in goede gezondheid toe.