Bromfietser veroozaker dodelijke aanrijding Coesewijnestraat

De bromfietser is de veroorzaker van de dodelijke aanrijding gisteravond aan de Coesewijnestraat. Daarbij liet de 51-jarige duorijder Hillery Westerloo ter plaatse het leven, meldt het Korps Politie Suriname. De politie van het bureau Latour kreeg woensdagavond 22 juli, omstreeks half negen, de melding van een aanrijding op de hoek van de Coesewijnestraat en de Tyronneweg tussen een bromfietser en twee autobestuurders. De auto’s werden bestuurd door Leendert A. en Winston V. Westerloo was duorijder op de bromfiets, die bestuurd werd door Harold W.

Uit het politie onderzoek is naar voren gekomen, dat de autobestuurder Leendert A. en de bromfietsers Harold W. over de Coesewijnestraat reden komende vanuit de richting van de Nieuw Weer Gevondenweg en gaande in de richting van de Duisburglaan. Harold reed daarbij op het fietspad met het latere slachtoffer Hillery, Westerloo als duo rijder.

Gekomen ter hoogte van de kruising Coesewijnestraat en de Tyroneweg maakte de bromfietser een manoeuvre naar rechts met de bedoeling om de Tyroneweg in te gaan. Daarbij verleende hij geen voorrang aan het rechtdoor gaand verkeer op de Coesewijnestraat. Het rechtdoor gaand verkeer op dat moment waren de automobilisten Leendert A. en Winston V.

Leendert A. kwam, zoals eerder aangegeven, vanuit de richting van de Nieuw Weer Gevondenweg; terwijl Winston V. vanuit de tegenovergestelde richting kwam aangereden. Door de manoeuvre van de bromfietser Harold W. ontstond er een aanrijding tussen hem en de autobestuurder Leendert A. Ten gevolge van die aanrijding belandde de bromfietser met zijn duo rijder Hillery, Westerloo op de rijhelft van de tegenligger in dit geval de automobilist Winston V. Het gevolg was dat de bromfietser en duo rijder voor de tweede keer werden aangereden. Westerloo raakte daarbij zodanig gewond dat zij ter plaatse het leven liet.

Een ingeschakelde arts stelde officieel haar dood vast. Het ontzielde lichaam van Westerloo is in opdracht van het Openbaar Ministerie, door de politie, in beslag genomen. De bromfietser is per ontboden ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Na de aanrijding is Leendert A. door gereden maar het gelukte politieambtenaren van het bureau Flora om hem met de pro wagen klem te rijden. Daarbij bleek dat Leendert A. onder invloed van alcohol verkeerde.

Hij werd overgebracht naar het politie bureau Latour alwaar hij ter ontnuchtering werd opgehouden. Leendert werd na zijn ontnuchtering, op donderdag 23 juli, voorgeleid bij een hulp officier van justitie die hem in verzekering stelde na overleg met het Openbaar Ministerie. Zijn rijbewijs is hangende het onderzoek ingevorderd door de politie. De autobestuurder Winston V. is in het bezit van een geldig rijbewijs en is na verhoor heen gezonden, aldus de politie.