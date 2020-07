‘Uitreisverbod uitgevaardigd tegen ex-minister Gillmore Hoefdraad’

In Suriname is een uitreisverbod uitgevaardigd tegen ex-minister van financieren Gillmore Hoefdraad. Dat meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws zojuist. Het verbod is uitgevaardigd omdat procureur-generaal (pg), Roy Baidjnath Panday, heeft aangegeven dat er een hernieuwd verzoek is gedaan bij De Nationale Assemblee om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen.

In april dit jaar diende het Openbaar Ministerie een verzoek in bij De Nationale Assemblée (DNA) om minister Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen, op grond van artikel 1 van de Wet in staat van beschuldigingstelling en vervolging politieke ambtsdragers. De procureur-generaal (pg) verdenkt hem van tien strafbare feiten. Een NDP meerderheid van de toenmalige DNA wees het verzoek toen af.