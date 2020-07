Politie niet te spreken over verspreiden van filmpje vermoorde jonge vrouw

De leiding van het Korps Politie Suriname is niet te spreken over het verspreiden van een filmpje dat is gemaakt op de plek, waar een 22-jarige jongedame maandag dood werd aangetroffen te Munder. In het filmpje is te zien hoe agenten een woning betreden en het slachtoffer naakt in een plas met bloed op de grond aantreffen.

Het slachtoffer in deze zaak is de 22-jarige Chanel van der Bok. Dinsdagmorgen werd bekend dat er twee mannen zijn aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van de 22-jarige. Het gaat om de 28-jarige Dwight P. en de 34-jarige Orpheo F.

Uit de beelden is op te maken dat iemand die toegang had tot de plaats delict het filmpje heeft gemaakt, vermoedelijk met een telefoon. De vreselijke beelden werden daarna verspreid via Whatsapp en kwamen zo bij duizenden mensen terecht.

Het is vrij duidelijk in het filmpje te zien, dat enkele agenten tijdens de opname de woning binnenlopen. Het vermoeden bestaat daarom dat een agent het filmpje heeft gemaakt en mogelijk heeft verspreidt.

Op social media reageerden velen vol afschuw op de beelden en het verspreiden daarvan. Het geval heeft de aandacht van de korpsleiding. Die is een onderzoek gestart naar de persoon die het filmpje heeft verspreid.

De korpsleiding laat optekenen dat als blijkt dat een agent hiervoor verantwoordelijk is, die voorbereid moet zijn op een behoorlijke disiplinaire straf.