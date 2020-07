Minister Walden start kennismakingsronde met VSB en ASFA

LMinister Saskia Walden van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EOTI) is op dinsdag 21 juli haar kennismakingsronde gestart met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten. Met deze kennismakingsronde wil de bewindsvrouw de uitdagingen alsook de oplossingsmodellen om te geraken uit de economische depressie in kaart brengen.

Tijdens de afzonderlijke gesprekken is onder andere naar voren gekomen dat het ondernemerschap zorgdraagt voor de economische groei en dat de overheid hierin een faciliterende rol moet vervullen. Een gezonde en eerlijke concurrentie zal daarentegen van eminent belang zijn in het streven naar verbetering van de concurrentiepositie. Verder is vanuit de private sector aandacht gevraagd voor het stimuleren van de lokale productie en daarbij ook de export.

Minister Walden heeft benadrukt, dat in de nieuwe naam van het Ministerie met Technologische Innovatie zal worden nagegaan welke machines moeten worden aangeschaft om de productie te verhogen. Ook is ze de mening toegedaan, dat er meer marktpenetratie zal moeten plaatsvinden binnen Europa, America en Azië met onze producten. De minister heeft goede hoop, daar er international vertrouwen is in president Santokhi.

De bewindsvrouw kijkt daarom ook uit naar partnerschap met het bedrijfsleven en gaf aan, dat als het goed gaat met de private sector, het ook goed zal gaan met de regering en met het land. Vanuit beide organisaties is dan ook de continuering van een goede relatie onderstreept en is volle ondersteuning aan de nieuwbakken minister toegezegd. Zowel de ASFA als de VSB hebben reeds een aantal aandachtspunten gelist, die zeker zullen worden meegenomen in het herstellingsproces van de economie van Suriname.

Minister Walden liet weten dat binnen het uit te voeren beleid er voldoende mate aan vertrouwen, voorspelbaarheid en transparantie zal zijn. Ze spoorde de private sector daarom aan, om het regeerakkoord van de nieuwe regering met name de tweede paragraaf, die handelt over economische ontwikkeling goed door te nemen.