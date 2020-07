Medewerker SBB positief getest op COVID-19

Een medewerker van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) in Suriname is positief getest op COVID-19. Het SBB-hoofdkantoor is ingaande vandaag tot en met dinsdag 28 juli gesloten. Aan de hand van de situatie volgend week zal het bedrijf weer op 28 juli operationeel zijn.

De werktijden bij de SBB-controleposten te Paranam en Indira Gandhiweg blijven ongewijzigd en zijn nogsteeds van 07.00u tot 14.00u en van 14.00u tot 20.00u. De shift van 22.00u tot 06.00u voor beide posten komt te vervallen.

Financiele zaken kunnen vanwege de onstane situatie voorlopig alleen giraal afgehandeld worden, meldt het bedrijf. Hieronder de bekendmaking: